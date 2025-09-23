 Азербайджанская нефть снова подешевела | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Азербайджанская нефть снова подешевела

First News Media09:57 - Сегодня
Азербайджанская нефть снова подешевела

В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 0,07 доллара США, или на 0,1%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,46 доллара за баррель.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,07 доллара, или на 0,1%, и составила 67,92 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS снизилась на 0,28 доллара, или на 0,5%, составив 55,62 доллара за баррель по сравнению с предыдущим показателем.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,2 доллара, или на 0,30%, и составила 66,75 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Поделиться:
224

Актуально

Общество

Какой будет погода 24 сентября в Азербайджане?

Политика

Эльчин Амирбеков: Азербайджан и Армения вступают в новую историческую эпоху

Общество

«Gabala Hospitality Group» представила Азербайджан на «Международных днях гастрономии» в ...

Общество

Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха объявят совместный ...

Экономика

Азербайджанская нефть снова подешевела

Обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сферах зеленой энергетики, инфраструктуры и промышленности

Подписан Меморандум о взаимопонимании о создании промпарка зеленой энергии на Абшероне

Парвиз Шахбазов: Азербайджан создаёт региональную платформу по зелёной энергетике

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 77,7 миллиарда долларов США

Подписан Меморандум о взаимопонимании о создании промпарка зеленой энергии на Абшероне

Азербайджан и ОАЭ построят два контейнерных судна

Валех Алескеров: Мы сделаем так, чтобы инвесторам не приходилось контактировать с госструктурами

Последние новости

Какой будет погода 24 сентября в Азербайджане?

Сегодня, 13:50

Вугар Гурбанов: Внедрение в Азербайджане медицинских инноваций – одна из главных задач

Сегодня, 13:45

Стало известно, кто и как выбрал представительницу Азербайджана на конкурс «Детское Евровидение 2025» - ФОТО

Сегодня, 13:38

Министр здравоохранения: «Международная аккредитация медицинских учреждений целесообразна»

Сегодня, 13:32

Историческое событие в Азербайджане: Совместный семинар ITMF и АТА впервые в Баку

Сегодня, 13:22

Начальник Генштаба Азербайджанской Армии посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 13:10

Представитель Президента Азербайджана не видит будущего у ОБСЕ

Сегодня, 12:55

Исламофобская волна во Франции: у мечетей Парижа находят отрубленные свиные головы

Сегодня, 12:50

Эльчин Амирбеков: Азербайджан продолжит многовекторную внешнюю политику

Сегодня, 12:45

Похвастался автохулиганством в TikTok и сел на 30 суток

Сегодня, 12:43

Трамп заявил о связи парацетамола с аутизмом: без доказательств и с последствиями

Сегодня, 12:40

Эльчин Амирбеков: От Зангезурского коридора выиграют все

Сегодня, 12:33

Новый этап городской микромобильности с Azercell

Сегодня, 12:30

Эльчин Амирбеков: Азербайджан и Армения вступают в новую историческую эпоху

Сегодня, 12:20

Эльмар Гасымов выступит на Кубке Европы

Сегодня, 12:10

ITV опровергло слухи об отказе Азербайджана от «Евровидения» из-за возможного неучастия Израиля: Конкурс вне политики

Сегодня, 12:02

Шлем с единорогом: Карлос Сайнс исполнил мечту маленькой фанатки на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:58

Сильные дожди прошли по всему Азербайджану

Сегодня, 11:55

Когда будет презентована азербайджанская песня для «Детского Евровидения 2025»?

Сегодня, 11:52

Для делегации из Ирана на Генассамблее ООН ввели ограничения

Сегодня, 11:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30