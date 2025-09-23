Азербайджанская нефть снова подешевела

В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 0,07 доллара США, или на 0,1%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,46 доллара за баррель.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,07 доллара, или на 0,1%, и составила 67,92 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS снизилась на 0,28 доллара, или на 0,5%, составив 55,62 доллара за баррель по сравнению с предыдущим показателем.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,2 доллара, или на 0,30%, и составила 66,75 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.