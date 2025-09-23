 Стало известно, куда перенесут Дарнагюльский строительный рынок - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Стало известно, куда перенесут Дарнагюльский строительный рынок - ФОТО

First News Media10:05 - Сегодня
Стало известно, куда перенесут Дарнагюльский строительный рынок - ФОТО

По полученной нами информации, все условия для приема предпринимателей Дарнагюльского строительного рынка созданы в торговом центре «Абшерон».

Для них предназначен участок базара в ТЦ, где реализуются древесина и металл. Участок, отличающийся активностью и высоким потоком покупателей, будет расширен до 200 гектаров.

На территории комплекса выделены места для мастерских, продажи материалов из древесины и металла. Все это позволит предпринимателям с максимальной легкостью, быстро и без потерь перенести свой бизнес в торговый центр «Абшерон».

Удобные и беспрепятственные выезды в регионы, в центр Баку, а также его окрестности являются еще одним преимуществом ТЦ «Абшерон». Кроме того, на территории центра имеются масштабные участки для удобной и, что немаловажно, бесплатной парковки.

И, пожалуй, самым важным аспектом переноса станет то, что отныне предприниматели, перебравшиеся с Дарнагюльской территории в ТЦ «Абшерон», могут чувствовать себя в полной безопасности. Торговый центр берет на себя полное страхование всех расположенных на его территории магазинов и складов. Территория ТЦ «Абшерон» находится под контролем безопасности в режиме 24/7, здесь приняты все меры противопожарной защиты.

Отметим, что торговый центр «Абшерон» действует в поселке Локбатан с 2022 года. Он сумел в кратчайшие сроки получить признание как среди покупателей, так и среди предпринимателей. И сегодня центр является одним из крупнейших торговых объектов Азербайджана, специализирующимся на продаже стройматериалов.

На правах рекламы

Поделиться:
369

Актуально

Общество

Какой будет погода 24 сентября в Азербайджане?

Политика

Эльчин Амирбеков: Азербайджан и Армения вступают в новую историческую эпоху

Общество

«Gabala Hospitality Group» представила Азербайджан на «Международных днях гастрономии» в ...

Общество

Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха объявят совместный ...

Общество

Какой будет погода 24 сентября в Азербайджане?

Вугар Гурбанов: Внедрение в Азербайджане медицинских инноваций – одна из главных задач

Министр здравоохранения: «Международная аккредитация медицинских учреждений целесообразна»

Историческое событие в Азербайджане: Совместный семинар ITMF и АТА впервые в Баку

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Названы районы Азербайджана, лидирующие по числу долгожителей

«Это такси, а не ресторан»: пассажирку бакинского такси встретила неожиданная надпись - ФОТО

Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц

Часть столичного района останется без газа

Последние новости

Какой будет погода 24 сентября в Азербайджане?

Сегодня, 13:50

Вугар Гурбанов: Внедрение в Азербайджане медицинских инноваций – одна из главных задач

Сегодня, 13:45

Стало известно, кто и как выбрал представительницу Азербайджана на конкурс «Детское Евровидение 2025» - ФОТО

Сегодня, 13:38

Министр здравоохранения: «Международная аккредитация медицинских учреждений целесообразна»

Сегодня, 13:32

Историческое событие в Азербайджане: Совместный семинар ITMF и АТА впервые в Баку

Сегодня, 13:22

Начальник Генштаба Азербайджанской Армии посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 13:10

Представитель Президента Азербайджана не видит будущего у ОБСЕ

Сегодня, 12:55

Исламофобская волна во Франции: у мечетей Парижа находят отрубленные свиные головы

Сегодня, 12:50

Эльчин Амирбеков: Азербайджан продолжит многовекторную внешнюю политику

Сегодня, 12:45

Похвастался автохулиганством в TikTok и сел на 30 суток

Сегодня, 12:43

Трамп заявил о связи парацетамола с аутизмом: без доказательств и с последствиями

Сегодня, 12:40

Эльчин Амирбеков: От Зангезурского коридора выиграют все

Сегодня, 12:33

Новый этап городской микромобильности с Azercell

Сегодня, 12:30

Эльчин Амирбеков: Азербайджан и Армения вступают в новую историческую эпоху

Сегодня, 12:20

Эльмар Гасымов выступит на Кубке Европы

Сегодня, 12:10

ITV опровергло слухи об отказе Азербайджана от «Евровидения» из-за возможного неучастия Израиля: Конкурс вне политики

Сегодня, 12:02

Шлем с единорогом: Карлос Сайнс исполнил мечту маленькой фанатки на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:58

Сильные дожди прошли по всему Азербайджану

Сегодня, 11:55

Когда будет презентована азербайджанская песня для «Детского Евровидения 2025»?

Сегодня, 11:52

Для делегации из Ирана на Генассамблее ООН ввели ограничения

Сегодня, 11:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30