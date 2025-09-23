 В Азербайджане построят металлургический завод с перспективой перехода на водородное топливо | 1news.az | Новости
Экономика

В Азербайджане построят металлургический завод с перспективой перехода на водородное топливо

First News Media17:53 - Сегодня
В Азербайджане построят металлургический завод с перспективой перехода на водородное топливо

ООО «Дашкесан Демир Филиз» и казахстанская компания Fonte GreenMet Investments Fund создадут в Азербайджане завод по производству горячебрикетированного железа (HBI) мощностью 2 млн тонн в год.
Об этом генеральный директор компании Джейхун Алиев заявил на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

Он добавил, что предприятие будет построено в Шамкирском районе на основе соглашения между Fonte GreenMet Investments Fund и «Дашкесан Демир Филиз».

По его словам, запуск производства намечен на начало 2029 года, а минимизация воздействия на окружающую среду станет одним из ключевых приоритетов проекта.

«Новый завод будет работать по технологии прямого восстановления железа (DRI), которая позволяет сократить выбросы углерода до 60% по сравнению с доменными печами. На первом этапе в процессе будет использоваться природный газ, однако предприятие проектируется с возможностью перехода на водород, что в перспективе обеспечит производство стали с нулевыми углеродными выбросами», - отметил Алиев.

Источник: Report

