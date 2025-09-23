В бакинскую тюрьму пытались пронести телефоны и нож

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы Министерства юстиции, была предотвращена попытка передачи запрещенных предметов в исправительное учреждение №1.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство юстиции.

Как сообщается, при осмотре передачи, которую принес осужденному его знакомый, внутри пластикового ведра были обнаружены 5 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства, 1 наушник и 1 нож, спрятанные специальным способом.

По данному факту проводится расследование.

Министерство юстиции в очередной раз доводит до сведения граждан, что передача или попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях или следственных изоляторах, влечет за собой уголовную ответственность.