В Баку водитель фуры оказался наркокурьером - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана продолжают операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе мероприятий, проведённых в Гарадагском и Джалилабадском районах, были задержаны Илькин Сайидли и Джавидан Гасанзаде, подозреваемые в совершении указанных преступлений. У них было обнаружено в общей сложности 30 килограммов 590 граммов марихуаны, с добавлением вредных веществ, передает 1news.az.

Выяснилось, что И.Сайидли и Д.Гасанзаде, вступив в преступный сговор с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются в ходе следствия, забрали наркотики по указанным адресам и планировали разместить их в согласованных местах для продажи. Также Д.Гасанзаде, чтобы избежать внимания и создать видимость водителя грузовика, перевозил наркотики именно в управляемом им большегрузном транспортном средстве.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, в отношении обоих лиц решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.