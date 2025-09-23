Умер командир армянского танка, подбитого Альбертом Агаруновым

Командир армянского танка, подбитого Национальным героем Азербайджана Альбертом Агаруновым, Гагик Авшарян скончался.

Как сообщают армянские СМИ, танк Т-72 с номером 442 под командованием Гагика Авшаряна был уничтожен в ходе Первой Карабахской войны недалеко от Шуши. Два члена экипажа - Ашот Аванесян и Шахен Саркисян - погибли на месте, а полковник Гагик Авшарян сбежал с поля боя.

Долгое время танк находился на въезде в Шушу, но после освобождения города, в 2023 году его вывезли и доставили в Баку.

Источник: Baku.ws