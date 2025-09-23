Похвастался автохулиганством в TikTok и сел на 30 суток

Водитель, который занимался автохулиганством и выложил видео в социальную сеть, арестован.

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Сальянского районного управления полиции задержали водителя, который демонстративно нарушал общественный порядок и создавал серьёзную угрозу для других участников движения, занимаясь автохулиганством на территории района, передает 1news.az.

Местный житель Нихат Бабаев на автомобиле марки "Tofaş" грубо нарушил правила дорожного движения и опубликовал своё автохулиганство в социальной сети "TikTok".

В отношении него был составлен административный протокол, который направлен на рассмотрение в районный суд. Решением суда Н.Бабаев был подвергнут административному аресту на 1 месяц с ограничением права управления транспортным средством на 2 года.