СМИ: УЕФА не будет отстранять израильские команды от участия в международных турнирах

First News Media15:10 - Сегодня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять израильские сборные и клубы от турниров из-за давления со стороны США.

Об этом сообщил портал Israel Hayom.

По информации источника, вопрос об отстранении израильских команд от соревнований пока что не стоит на повестке дня в том числе благодаря усилиям официальных лиц США, которые настоятельно призывали руководство УЕФА сохранить статус-кво. В нынешнем сезоне в еврокубках принимает участие один клуб из Израиля – «Маккаби» из Тель-Авива. Первый матч общего этапа Лиги Европы с участием «Маккаби» пройдет 24 сентября, соперником израильской команды станет греческий ПАОК.

232

