Российские спортсмены прибыли в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ - ФОТО
Сборные России по настольному теннису и стрельбе прибыли в Гянджу для участия в III Играх стран СНГ.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Гянджинском международном аэропорту спортсменов встречали представители Организационного комитета III Игр стран СНГ и журналисты.
Отметим, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия пройдут на Гянджинском городском стадионе.
