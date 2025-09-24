Российские спортсмены прибыли в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ - ФОТО

Сборные России по настольному теннису и стрельбе прибыли в Гянджу для участия в III Играх стран СНГ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Гянджинском международном аэропорту спортсменов встречали представители Организационного комитета III Игр стран СНГ и журналисты.

Отметим, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия пройдут на Гянджинском городском стадионе.