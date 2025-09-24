В WhatsApp запустили переводы сообщений

WhatsApp пользуется более 3 миллиардов человек более чем в 180 странах.

«Мы хотим, чтобы люди могли комфортно общаться и понимать друг друга. Но иногда языковые барьеры могут мешать выражению эмоций или донесению важного сообщения. Вот почему мы решили внедрить функцию переводов сообщений в WhatsApp» - сообщается в официальном блоге WhatsApp.

Если вы видите сообщение на другом языке, просто нажмите его и удерживайте, а затем выберите «Перевести». Выберите язык, на который или с которого вы хотите перевести сообщение, и скачайте этот язык, чтобы сохранить для будущих переводов. Эта функция доступна в индивидуальных чатах, группах и обновлениях каналов.

Пользователи Android также могут включить автоматический перевод для всей переписки в чате, чтобы все будущие входящие сообщения в ней также переводились на выбранный язык.

При переводе сообщений конфиденциальность чатов пользователей защищена - сообщения переводятся только на вашем устройстве, где WhatsApp не может их видеть.

«С сегодняшнего дня мы начинаем постепенно развертывать функцию переводов сообщений для пользователей устройств Android и iPhone. Пока доступно лишь несколько языков, но в будущем их станет больше. В настоящий момент пользователям Android доступно шесть языков: английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский. Пользователям iPhone с самого начала будет доступно более 19 языков» - отмечается в блоге, в котором подчеркивается, что «эта функция поможет устранить языковые барьеры и позволит пользователям комфортно общаться с другими людьми и сообществами по всему миру».