Хикмет Гаджиев: Мы благодарны Президенту Трампу за достижение окончательного результата в решении конфликта

Раньше, посещая Вашингтон, я всегда говорил об армяно-азербайджанском конфликте.

А теперь я приезжаю в эту столицу с посланием о совершенно новой повестке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев на проходящем в Нью-Йорке 6-м Каспийском бизнес-форуме «Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика», организованном Каспийским политическим центром.

«Этот конфликт завершился. Пользуясь возможностью, хочу отметить, что мы чрезвычайно благодарны Президенту Трампу и его администрации за то, что они взяли на себя роль лидера и содействовали окончательному разрешению этого конфликта. Сейчас в регионе царит прочный мир», — отметил Хикмет Гаджиев.