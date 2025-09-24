Рубио призвал Москву к скорейшему завершению российско-украинской войны - ОБНОВЛЕНО

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщается на сайте Госдепартамента, Рубио в беседе с Лавровым подтвердил призыв президента США Дональда Трампа остановить убийства.

Госсекретарь также отметил необходимость для Москвы предпринять значимые шаги к долгосрочному разрешению российско-украинского конфликта.

21:10

В Нью-Йорке завершилась встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Двусторонние переговоры между Рубио и Лавровым продолжались более 50 минут.

20:48

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио начали встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает агентство ТАСС.