В Гедабее увеличилось число пострадавших в ДТП - ОБНОВЛЕНО
В Гедабейском районе увеличилось число пострадавших в автомобильной аварии.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в результате ДТП в селе Маариф пострадало около 20 человек.
Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Гедабейа.
Напомним, что столкновение между микроавтобусом, следовавшим из Гянджи в Гедабей, и легковым автомобилем привело к тому, что микроавтобус потерял управление и перевернулся.
По факту происшествия ведется расследование.
09:07
В ДТП с участием автобуса, перевозившего учителей, в Гядабейском районе пострадали по меньшей мере восемь человек.
Как сообщает Report, водитель транспортного средства, двигаясь по трассе Гянджа-Гядабей, потерял управление, после чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.
Согласно информации, в аварии пострадали не менее восьми преподавателей.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.