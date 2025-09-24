В Гедабее увеличилось число пострадавших в ДТП - ОБНОВЛЕНО

В Гедабейском районе увеличилось число пострадавших в автомобильной аварии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в результате ДТП в селе Маариф пострадало около 20 человек.

Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Гедабейа.

Напомним, что столкновение между микроавтобусом, следовавшим из Гянджи в Гедабей, и легковым автомобилем привело к тому, что микроавтобус потерял управление и перевернулся.

По факту происшествия ведется расследование.

09:07

В ДТП с участием автобуса, перевозившего учителей, в Гядабейском районе пострадали по меньшей мере восемь человек.

Как сообщает Report, водитель транспортного средства, двигаясь по трассе Гянджа-Гядабей, потерял управление, после чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.

Согласно информации, в аварии пострадали не менее восьми преподавателей.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.