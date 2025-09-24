Мехрибан Алиева поделилась кадрами диалога между Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом - ВИДЕО

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram видео выступления президента США Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН перед лидерами ряда государств.

Трамп в очередной раз отметил свою роль в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

При этом он сказал, что две страны находились в конфликте 22 года.

На это Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес уточнение: «Дольше, более 30 лет. И вы были чудесны, господин Президент». За этой репликой последовали аплодисменты присутствовавших в зале.