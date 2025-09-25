Арены, на которых пройдут III Игры стран СНГ, готовы к соревнованиям - ФОТО

На аренах, где пройдут III Игры стран СНГ, завершаются подготовительные работы.

Как передает 1news.az, на 12 площадках спортсмены будут бороться за медали в 23 видах спорта. Для проведения игр на высоком уровне были приняты все меры для удобства команд, представителей СМИ и зрителей.

Так, в каждой арене есть информационные центры, пункты сбора представителей СМИ, пресс-центры, медицинские пункты. При подготовке к соревнованиям учитывались особенности каждого вида спорта, устанавливалось спортивное и другое оборудование, соответствующее международным стандартам.

Напомним, III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе. Оба мероприятия начнутся в 19:00 по местному времени.

