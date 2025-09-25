Билеты на III Игры стран СНГ поступили в продажу - ЦЕНЫ

Организационный комитет III Игр стран СНГ объявил о запуске продажи билетов на соревнования в рамках Игр.

Как передает 1news.az, цена на билеты на все соревнования в рамках Игр составляет 3 маната. Билеты можно приобрести в кассах города и на онлайн-платформе iTicket.az.



Напомним, III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе. Соревнования пройдут на 12 спортивных объектах.

