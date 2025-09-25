Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске, назначена дата досрочных выборов

Депутаты парламента Кыргызстана одобрили решение о досрочном самороспуске.

С инициативой досрочного сложения полномочий в начале осени выступила группа киргизских депутатов. Авторы идеи аргументировали свое решение тем, что по конституции следующие парламентские выборы в стране должны были состояться в ноябре 2026 года, а президентские - спустя всего полтора месяца.

По их мнению, это привело бы к дополнительной нагрузке на бюджет страны, а также к техническим и организационным трудностям для Центризбиркома.

Досрочные выборы в парламент Кыргызстана по закону должны пройти 30 ноября, заявил спикер законодательного органа республики Нурланбек Тургунбек уулу.

В настоящее время в состав парламента страны входят 90 парламентариев, часть из которых была избрана по партийным спискам, остальные - в одномандатных округах.

Источник: ТАСС