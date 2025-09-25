Трамп на встрече с Эрдоганом отметил свой вклад в урегулирование между Баку и Ереваном

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Овальном кабинете коснулся своего вклада в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, глава Белого дома также подчеркнул влияние официальной Анкары на региональные процессы.

"Эрдоган обладает невероятным влиянием в регионе. Он мне всегда нравился. Он жесткий человек и делает великие дела для своей страны", - отметил американский лидер.

Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.