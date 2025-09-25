Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения - ОБНОВЛЕНО

Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007-2012 годах, к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.

Также экс-президенту был назначен штраф в размере €100 тыс.

Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции.

13:07

Информация о том, что лидер Ливии (1969-2011) Муаммар Каддафи профинансировал кампанию Саркози, впервые появилась в марте 2011 года, когда его сын Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews заявил о том, что власти Ливии требуют от французского президента вернуть предоставленные ему средства. Елисейский дворец опроверг факт предоставления средств. Сам Саркози ранее называл данные утверждения смехотворными.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов, агентство Mediapart сообщило, что Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте подписанное бывшим секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии Мусой Кусой постановление о предоставлении соответствующих средств. Такиеддин в свою очередь подтвердил тогда, что Каддафи перечислял Саркози деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели.

12:36

Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012) прибыл в суд Парижа на заседание, где будет оглашен приговор по делу о финансировании предвыборной кампании в 2007 году со стороны властей Ливии.

70-летнего экс-президента сопровождает его жена - певица Карла Бруни. На входе в зал бывший глава государства поприветствовал охраняющих зал жандармов, пожав каждому руку. На заседании также присутствуют сыновья политика.

Прокуратура потребовала приговорить Саркози к семи годам лишения свободы и штрафу в €300 тыс.

