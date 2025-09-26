Кенуль Нуруллаева: 80-я сессия Генассамблеи ООН запомнилась очень важными событиями для Азербайджана

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН запомнилась очень важными событиями для Азербайджана: если ранее республика выступала на всех международных площадках, включая ООН, в роли стороны, страдающе от агрессии и оккупации, то последние 5 лет страна представлена уже как победитель, отмечает депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева.

«Великая победа в 44-дневной Отечественной войне, а также инициативы Азербайджана по обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе ещё больше укрепили его авторитет. Наглядным доказательством этого стали многочисленные встречи на высшем уровне, проведённые Президентом Ильхамом Алиевым в ходе визита в Нью-Йорк», - сказала депутат.

По ее словам, Азербайджан вызывает большой интерес в международном сообществе как своим экономическим потенциалом и глобальными инициативами в сфере сотрудничества, так и политической повесткой.

«Встречи главы государства с руководителями крупнейших инвестиционных компаний, а также лидерами разных стран — Финляндии, Греции, Кении, Португалии, Болгарии, с руководством ЕС и Генеральным секретарем ООН — свидетельствовали об интересе к Азербайджану. На всех встречах открыто выражалась симпатия к лидеру Азербайджана. На официальном приёме по случаю 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент США Дональд Трамп сказал Победоносному Главнокомандующему: «Я действительно горжусь Вами».

Это стало проявлением высокого почтения к Президенту Азербайджана.

В своём выступлении на Генеральной ассамблее Президент Ильхам Алиев заявил, что наша страна вступила в новый этап развития. Как известно, глава государства 4 раза выступал на общем обсуждении Генеральной ассамблеи ООН. Однако нынешнее выступление отличалось от предыдущих и по праву было историческим.

Прежде всего потому, что великая Победа Азербайджана создала новые реалии, и подход официального Баку ко всем глобальным и региональным процессам формируется уже в контексте этих реалий. В своём выступлении с трибуны ООН Президент подчеркнул, что Азербайджан страдал не только от 30-летней оккупации, но и от политики двойных стандартов. Он особо отметил, что резолюции Совета Безопасности ООН против оккупационной политики Армении так и не были реализованы, и именно Азербайджан за счёт собственных сил и воли обеспечил их выполнение. Он оценил это как доказательство абсолютного торжества международного права», - сказала парламентарий.

Она отметила, что Президент Ильхам Алиев, как лидер страны, выигравшей войну и добившейся мира, заявил о готовности поделиться позитивным опытом Азербайджана. «Наши взгляды ясны. Это мир и развитие на основе международного права, невмешательство во внутренние дела государств, взаимное уважение и сотрудничество», — процитировала Нуруллаева главу государства.

Что касается позиции ООН касательно мирной инициативы Азербайджана, Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш приветствовал рамочное соглашение, подписанное при посредничестве и в присутствии Президента США, как важный этап на пути нормализации отношений между Баку и Ереваном. На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым Генеральный секретарь вновь поздравил главу государства с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и достигнутыми историческими результатами, напомнила депутат.

«Одним из важных вопросов, который затронул Президент, была проблема 3890 граждан Азербайджана, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны. На самом деле учреждение мандата Специального докладчика ООН по вопросам пропавших без вести могло бы способствовать привлечению большего внимания к этой чувствительной теме и её более эффективному решению. По этой причине Президент Азербайджана, напомнив о препятствии, которое создает проблема мин для «Великого возвращения», также подчеркнул, что наша страна нуждается в особом внимании и принятии мер в отношении трагической судьбы около четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в период агрессии и оккупации Армении с начала 1990-х годов.

Президент Азербайджана также обратил внимание на успешную энергетическую стратегию Азербайджана и вклад нашей страны в борьбу с изменением климата, примером чего является COP29.

Таким образом, нынешний визит Господина Президента в США можно рассматривать как новый этап в отношениях как с Белым домом, так и с ООН», - резюмировала Нуруллаева.