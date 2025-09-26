Спикер парламента Армении: На следующих выборах мы наберем намного больше голосов, чем в 2021 году

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что оппозиция говорит о необходимости проведения досрочных выборов всего лишь четыре года спустя после последних парламентских выборов.

«Мы и завтра можем пойти на выборы, но такой необходимости нет. Кроме того, народ делегировал нас на пять лет.

Выборы должны быть на руку народу», - добавил Симонян. По его словам, внеочередные выборы сейчас были бы выборами не о народе, а о партии «Гражданский договор». Он назвал это несправедливым.

«Я уверен, что после соглашения от 8 августа и тех шагов, которые предприняты и будут предприняты до выборов, власти наберут намного больше голосов, чем в 2021 году», - заключил Симонян.

Источник: News.am