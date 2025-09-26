Сборные Азербайджана в финале III Игр стран СНГ
Сегодня в Габалинском олимпийском спортивном комплексе в рамках III Игр стран СНГ стартовали соревнования по настольному теннису.
Как передает 1news.az, в первый день определились финалисты командныхсоревнований в мужском и женском зачетах. По итогам полуфинальных матчей в обоих зачетах в финал пробились сборные Азербайджана и России.
Мужской зачет:
Узбекистан – Азербайджан - 0:2
Казахстан – Россия - 0:2
Женский зачет:
Узбекистан – Россия - 1:2
Беларусь – Азербайджан - 1:2
Финальные матчи пройдут 27 сентября. Начало – в 10:00.
