Премьера Израиля освистали во время выступления на ГА ООН

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху освистали в зале заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Многие участники сессии покинули зал перед началом его выступления в знак протеста против действий Израиля на Ближнем Востоке.

Несмотря на это, он продолжил свое выступление, и потребовал от движения ХАМАС сложить оружие и освободить заложников в обмен на прекращение войны в Газе.

Израиль настаивает на том, что все имеющиеся у Ирана запасы обогащенного урана должны быть уничтожены.