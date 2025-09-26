Найденный в Китае череп может переписать историю человечества

Новое исследование окаменелого черепа, обнаруженного в Китае, ставит под сомнение современные представления об эволюции человека. Речь идет о находке, известной как "Юньсянь – 2", возраст которой оценивается примерно в один миллион лет.

Об этом сообщает научный журнал Science.

Ранее считалось, что череп принадлежит виду Homo erectus (человек прямоходящий). Однако международная группа ученых из Фуданьского университета (Китай) и Лондонского музея естественной истории провела повторный анализ с помощью компьютерного моделирования и генетических методов. Результаты показали, что останки, скорее всего, относятся к виду Homo longi (человек-дракон).

Главный вывод исследования заключается в том, что Homo longi был тесно связан с нами, Homo sapiens, а также с неандертальцами. Если эта теория подтвердится, то происхождение нашей собственной ветви человечества может оказаться гораздо древнее, чем считалось ранее. Возраст линии Homo sapiens может сдвинуться с 300 тысяч до одного миллиона лет. Это означает, что неандертальцы и Homo longi могли сосуществовать и взаимодействовать на протяжении почти 800 тысяч лет, что значительно дольше, чем предполагала наука ранее.

Профессор Сицзюнь Ни, участвовавший в исследовании, сравнил эволюцию человека с деревом, где три основные ветви переплетались миллионы лет. Это открытие помогает прояснить путаницу в классификации многих древних находок.

В то же время научное сообщество призывает к осторожности. Как отметил эволюционный генетик из Кембриджа доктор Элвин Скалли, точное датирование этапов эволюции остается сложной задачей и требует дополнительных доказательств. Таким образом, находка в Китае не ставит точку в спорах о происхождении человека, но открывает новую захватывающую главу для дальнейших исследований.

Источник: Ren.tv