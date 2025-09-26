Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову поздравительное письмо по случаю национального праздника центральноазиатской страны – Дня независимости.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Азербайджан и Туркменистан объединяют традиционная дружба, добрососедство и сотрудничество. Уверен, что наши двусторонние отношения будут и впредь развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими корнями и национально-духовными ценностями», - говорится в послании.