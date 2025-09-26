Сегодня на III Играх стран СНГ стартуют соревнования по настольному теннису

Сегодня в Габалинском олимпийском спортивном комплексе в рамках III Игр стран СНГ начинаются соревнования по настольному теннису.

Как передает 1news.az,в первый день пройдут командные соревнования в мужском и женском зачетах.

В первый день соревнований определяться финалисты. В мужском зачете в четвертьфинале сойдутся Россия и Беларусь.

Победитель в данной паре сыграет в полуфинале с Казахстаном. Во втором полуфинале сойдутся Азербайджан и Узбекистан.

В женском зачете соревнования стартуют с полуфинала:

Узбекистан – Россия

Беларусь – Азербайджан

Победители полуфиналов сыграют на следующий день в финале, проигравшие станут обладателями бронзовых медалей III Игр стран СНГ.