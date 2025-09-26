Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,29 доллара США, или на 0,40%, составив 72,43 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,29 доллара, или на 0,41%, до уровня 70,89 доллара.

Стоимость сырой нефти марки URALS увеличилась на 0,01 доллара, или на 0,02%, составив 58,13 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, поднялась на 0,76 доллара, или на 1,09%, достигнув 70,54 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.