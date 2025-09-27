 Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях

Фаига Мамедова16:02 - Сегодня
Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях

«Игра сложилась удачно, соперник оказался достойным».

Как передает 1news.az, об этом заявил футболист сборной Азербайджана (U-16) Хазар Гусейнзаде после матча первого тура III Игр СНГ, в котором его команда одержала победу над сборной Таджикистана.

Автор единственного гола отметил, что, сумев отличиться в первом тайме, они сохранили преимущество во второй половине встречи. Он также подчеркнул, что команде удалось исполнить празднование, заранее отработанное на тренировках.

Гусейнзаде выразил уверенность в своей команде и надежду на успех в следующем матче против Кыргызстана, который состоится 29 сентября: «Соперник непростой, но мы настроены бороться за победу. Наша цель — стать чемпионами».

Напомним, футбольные соревнования в рамках III Игр СНГ завершатся 4 октября.

Фаига Мамедова

Поделиться:
191

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского ...

Политика

Эрдоган: Карабах – это навеки Азербайджан

Точка зрения

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Общество

Память шехидов почтена минутой молчания

Спорт

Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях

Агиль Набиев: «Мы посвящаем эту победу всему нашему народу»

Юношеская сборная Азербайджана по футболу взяла верх над Таджикистаном

Азербайджанский теннисист о финале Игр СНГ

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Шлем с единорогом: Карлос Сайнс исполнил мечту маленькой фанатки на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Во время квалификации Гран-при Азербайджана Формулы 1 произошла авария – ФОТО

Определился победитель главной гонки Формулы 2 в Баку - ФОТО

В Баку стартовал юниорский Гран-при по фигурному катанию - ФОТО

Последние новости

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди

Сегодня, 17:01

Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООН

Сегодня, 16:45

В столице Марокко состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти

Сегодня, 16:37

Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях

Сегодня, 16:02

Агиль Набиев: «Мы посвящаем эту победу всему нашему народу»

Сегодня, 15:52

Иран назвал условия США для отсрочки возобновления санкций неприемлемыми

Сегодня, 15:41

Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Асада по делу 14-летней давности

Сегодня, 15:23

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского городского стадиона - ФОТО

Сегодня, 15:03

Азербайджан: от победы к миру - новая внешнеполитическая доктрина Баку

Сегодня, 14:58

На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метра

Сегодня, 14:45

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского мемориального комплекса - ФОТО

Сегодня, 14:29

Юношеская сборная Азербайджана по футболу взяла верх над Таджикистаном

Сегодня, 14:17

Министр образования: Расследуется каждый негативный случай в школах

Сегодня, 14:07

Эрдоган: Карабах – это навеки Азербайджан

Сегодня, 14:04

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского автопарка ООО BakuBus - ФОТО

Сегодня, 13:45

Вторая Аллея шехидов переименована

Сегодня, 13:32

На освобожденных территориях почтили память шехидов – ФОТО

Сегодня, 13:21

Азербайджанский теннисист о финале Игр СНГ

Сегодня, 13:14

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Сегодня, 13:00

Конгресс Перу принял заявление в связи с отмечаемым в Азербайджане Днем памяти

Сегодня, 12:49
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30