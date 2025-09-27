Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях

«Игра сложилась удачно, соперник оказался достойным».

Как передает 1news.az, об этом заявил футболист сборной Азербайджана (U-16) Хазар Гусейнзаде после матча первого тура III Игр СНГ, в котором его команда одержала победу над сборной Таджикистана.

Автор единственного гола отметил, что, сумев отличиться в первом тайме, они сохранили преимущество во второй половине встречи. Он также подчеркнул, что команде удалось исполнить празднование, заранее отработанное на тренировках.

Гусейнзаде выразил уверенность в своей команде и надежду на успех в следующем матче против Кыргызстана, который состоится 29 сентября: «Соперник непростой, но мы настроены бороться за победу. Наша цель — стать чемпионами».

Напомним, футбольные соревнования в рамках III Игр СНГ завершатся 4 октября.

Фаига Мамедова