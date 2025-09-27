Эрдоган: Турция всегда работала для мира в Сирии, на Украине и в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отвернуться от соседей, на территории которых идут конфликты, и работает для мира в Сирии, в Украине и в Газе.

"14 лет мы поддерживали угнетенных сирийцев всеми нашими ресурсами <...>. Даже когда многие страны мира отвернулись от сирийского народа, мы никогда не бросали его. Точно так же мы поступали и во время российско-украинского конфликта. Пока оружейные бароны подливали масло в огонь, мы работали ради справедливого мира. Теперь мы делаем то же самое в Палестине и секторе Газа", - сказал он во время выступления в Стамбуле.

Источник: ТАСС