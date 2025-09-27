 Госдеп США аннулировал визу президента Колумбии за «подстрекательство» | 1news.az | Новости
В мире

Госдеп США аннулировал визу президента Колумбии за «подстрекательство»

First News Media11:14 - Сегодня
Госдепартамент США объявил в соцсети Х об аннулировании визы президента Колумбии Густаво Петро после его выступления на улице Нью-Йорка во время антиизраильских протестов.

Колумбийский лидер «вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию», заявили в ведомстве.

«Мы аннулируем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями», — говорится в сообщении Госдепа.

Продолжающиеся уже несколько недель протесты в Нью-Йорке 26 сентября возобновились с новой силой после выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На улицы вышли сотни протестующих.

Петро приехал в Нью-Йорк также для участия в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. Кадры его выступления на демонстрации в поддержку Палестины опубликовала канцелярия президента Колумбии в соцсети Х.

«Я прошу всех солдат армии Соединенных Штатов не целиться в человечество из своих винтовок. Не подчиняйтесь приказу [президента США Дональда] Трампа! Подчиняйтесь велению человечества!» — приводит слова Петро издание Semana.

Также во время выступления колумбийский лидер пообещал начать призыв добровольцев, которые хотят вступить в армию для «борьбы за освобождение» Газы, и заверил, что сам готов воевать.

Кроме того, в своем выступлении на Генассамблее Петро раскритиковал американские власти, заявив, что война с наркотиками провалилась и осудив поддержку США израильского наступления в Палестине. Он также призвал провести расследование в отношении Трампа за операции в Карибском бассейне

Отношения между США и Колумбией в последнее время осложнились — в Вашингтоне считают, что политика Петро и его заявления негативно влияют на союзнические связи двух стран. При этом лишение Колумбии статуса партнера по борьбе с торговлей наркотиками ставит давнего союзника США в одну категорию с Венесуэлой, Боливией, Афганистаном и Мьянмой, пишет Bloomberg.

Источник: РБК

