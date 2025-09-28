 На III Играх стран СНГ стартуют соревнования по трем видам спорта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

На III Играх стран СНГ стартуют соревнования по трем видам спорта

First News Media10:49 - Сегодня
На III Играх стран СНГ стартуют соревнования по трем видам спорта

Сегодня на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ пройдут соревнования по четырем видам спорта.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Габалинском олимпийском комплексе состоится финальный этап индивидуальных соревнований по настольному теннису.

Среди представителей Азербайджана за первенство будут бороться Онур Гулузаде и Адиль Ахмедзаде, а также Марзия Нурметова.

В Габалинском стрелковом клубе пройдут соревнования по стендовой стрельбе, во Дворце спорта в Гяндже — по плаванию, а на Шекинском городском стадионе — по човгану.

В рамках соревнований по стендовой стрельбе будут проведены смешанные командные, а также индивидуальные соревнования среди женщин и мужчин. В плавании состоятся заплывы по программам вольного стиля, на спине, брассом, баттерфляем и комбинированным стилем.

Сборная Азербайджана по човгану в группе A встретится с командой Кыргызстана, а в матче группы B Узбекистан сыграет против Казахстана.

По завершении соревнований на Гянджинском городском стадионе состоится церемония открытия Игр. Мероприятие начнется в 19:00.

Отметим, что в III Играх стран СНГ принимают участие в общей сложности 1624 спортсмена из 13 стран. Игры завершатся 8 октября.

Поделиться:
283

Актуально

Спорт

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Спорт

III Игры стран СНГ: азербайджанские пловцы завоевали две медали

Общество

Дожди и туман - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Спорт

Азербайджанская пловчиха завоевала бронзовую медаль на Играх стран СНГ- ФОТО - ...

Спорт

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Медиацентр III Игр стран СНГ начал свою работу

Сулейман Исмаилзаде: «У нас отличные результаты, но я надеюсь на золотую медаль!»

Азербайджанский пловец: «Я доволен своим выступлением»

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Главная гонка Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Как это было – ФОТО

Азербайджанская гимнастка обновила мировой рекорд - ВИДЕО

«Реал» будет бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» - 2025

Победители Гран-при Азербайджана награждены кубками, олицетворяющими Страну огня - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 14:48

Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых преступников ФБР

Сегодня, 14:27

Медиацентр III Игр стран СНГ начал свою работу

Сегодня, 14:12

Сулейман Исмаилзаде: «У нас отличные результаты, но я надеюсь на золотую медаль!»

Сегодня, 13:57

Песков: Путин будет рад встретиться с Трампом в Москве

Сегодня, 13:41

Азербайджанский пловец: «Я доволен своим выступлением»

Сегодня, 13:29

Зеленский: Массированная атака по Украине продолжалась более 12 часов

Сегодня, 13:14

Погода на понедельник: преимущественно без осадков

Сегодня, 12:59

III Игры стран СНГ: азербайджанские пловцы завоевали две медали

Сегодня, 12:28

МИД Ирана сделал заявление на фоне восстановления санкций

Сегодня, 12:17

Дожди и туман - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:50

Азербайджанская пловчиха завоевала бронзовую медаль на Играх стран СНГ- ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:25

Массированная ночная атака на Киев: есть погибшие и раненые

Сегодня, 11:07

На III Играх стран СНГ стартуют соревнования по трем видам спорта

Сегодня, 10:49

Стала известна судьба Месси в «Интер Майами»

Сегодня, 10:36

Премьер-министр Армении обсудил с Генсеком ООН важность парафирования мирного соглашения с Азербайджаном

Сегодня, 10:15

В Молдове начались парламентские выборы

Сегодня, 09:58

Самолёт, следовавший в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Баку

Сегодня, 09:28

Британского политика и его жену задержали в Лондоне по возвращении из Москвы

27 / 09 / 2025, 23:53

Фидан: Эрдоган обсуждал с Трампом сотрудничество Турции и США в рамках НАТО

27 / 09 / 2025, 23:35
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30