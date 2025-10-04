Вечный флаг Победы. Сегодня День города Джебраил

Сегодня азербайджанский народ отмечает День города Джебраил – со дня освобождения от оккупации города и девяти сел района проходит пять лет.

Победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила от оккупации город Джебраил, а также 9 сел Джебраильского района – Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу (село), Джафарабад, Йухары Маралъян, Дяжяль, Кархулу.

Джебраил был оккупирован Арменией 23 августа 1993 года. На тот момент в районе площадью 1050 квадратных километров, состоявшем из одного города, 4 поселков и 92 сел, проживало более 52 тысяч человек.

Джебраил – один из наглядных примеров агрессивной сущности Армении. За время оккупации в результате бесчеловечного вандализма Джебраил был практически полностью разрушен, памятники истории и культуры сравнены с землей, были уничтожены 72 средние школы, 8 больниц, 132 исторических памятника, 150 домов культуры, около 100 сел региона.

Джебраильский район всегда находился в центре внимания в силу своего стратегического значения. Всего через три месяца после того, как великий лидер Гейдар Алиев во второй раз пришел к власти в Азербайджане, 5 января 1994 года, в результате Горадизской операции, село Джоджуг Марджанлы района было освобождено от оккупации. В ходе Апрельских боев 2016 года при освобождении высоты Лелетепе неподалеку от села Джоджуг Марджанлы были обеспечены необходимые условия безопасности для проживания в этом селе.

Освобождение города Джебраил от армянской оккупации 4 октября 2020 года создало для Азербайджанской армии возможности для ведения боевых действий в направлении южных сел Ходжавендского района и стратегически важного поселка Гадрут.

Поздравляя весь азербайджанский народ с этим историческим событием, глава государства подчеркнул особое значение освобождения большей части Джебраильского района и города Джебраил от многолетней оккупации.

«Освобождение Джебраила имело очень большое значение, потому что это был первый город, освобожденный от оккупантов во время Второй Карабахской войны. К тому времени война шла уже неделю и было освобождено около 20 сел, в том числе села Джебраильского района. Однако первым освобожденным городом был Джебраил, и Джебраильская операция имела особое значение. Наша Армия, Вооруженные силы проявили большой профессионализм, героизм и изгнали оккупантов из города Джебраил. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Вооруженные силы Азербайджана проявили в Отечественной войне настоящий героизм, самоотверженность, доблесть. Мы будем вечно гордиться нашими шехидами.

Конечно, освобождение города Джебраил положительно сказалось на последующем ходе войны, в то же время подняло моральный дух нашей Армии, в целом, нашего народа. Все мы верили, что эта война завершится нашей Победой, и освобождение каждого населенного пункта, в том числе наших городов еще больше укрепляло в нас эту веру», - так характеризует Джебраильскую операцию Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Азербайджанское государство высоко оценило заслуги военнослужащих, проявивших беспримерное мужество в боях за освобождение района. Распоряжением Президента Ильхама Алиева тысячи солдат и офицеров были награждены медалью «За освобождение Джебраила».

Сегодня Джебраил расцветает, наполняясь новой жизнью и красотой. С прошлого года сюда возвращаются бывшие вынужденные переселенцы, с любовью и заботой возрождая благодатную землю своих предков.

С Днем освобождения, Джебраил!