Юсиф Эйвазов блистательно воплотил образ Кёроглу на сцене Дворца Гейдара Алиева - ФОТО

Состоялась торжественная церемония закрытия XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходил с 18 сентября под организацией Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры.

28 сентября в Дворце Гейдара Алиева прошло закрытие фестиваля и премьера оперы Узеира Гаджибейли «Кёроглу» в новой постановке, представленная Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

Отметим, что полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана навсегда вошло в современную историю страны как результат мудрой политики и решительных действий Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Этот важный поворот привнес новое содержание во все сферы нашей культурной жизни - театр, музеи, концертную и выставочную деятельность.

В последние годы особенно примечательным направлением является переоценка классического наследия и внедрение современных взглядов в сценические и экранные произведения. В подготовленных проектах особое внимание уделяется как актуальным вызовам времени, так и пропаганде национально-нравственных ценностей, истории и культуры.

Эти элементы ярко проявляются в постановках, таких как опера Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун», балет Фикрета Амирова «Дастан о Низами» и обновленная при поддержке «PAŞA Bank» опера «Кёроглу», адаптированная к современным сценическим эстетическим нормам, так как культурные продукты не только формируют эстетический вкус, но и служат важным инструментом укрепления общественной памяти и национальной идентичности.

Оперу «Кёроглу» посмотрели официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, известные деятели культуры и науки, представители общественности и любители оперы.

Сценическую постановку подготовил заслуженный деятель искусств режиссёр Хафиз Гулиев. Дирижёр оркестра - Мустафа Мехмандаров, художник-постановщик - народный художник СССР Тахир Салахов, художник - заслуженный деятель культуры Тегран Бабаев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, постановщик балета - народная артистка СССР Гямяр Алмасзаде, репетиторы - народная артистка Мадина Алиева и заслуженный артист Юрий Лобачёв.

В трёхактной постановке с пятью сценами приняли участие ведущие мастера сцены Азербайджана. Главного героя - Кёроглу (Ровшан) - воплотил всемирно известный тенор, народный артист Юсиф Эйвазов. Роль Нигяр исполнила заслуженная артистка Илаха Эфендиева, образ Гасан хана - заслуженный артист Джахангир Гурбанов.

Спектакль с богатым составом исполнителей и высоким уровнем сценической культуры стал одним из запоминающихся моментов фестиваля Узеира Гаджибейли - постановка была тепло встречена зрителями аплодисментами. В конце показа творческая команда вышла к сцене, и народный артист Юсиф Эйвазов, исполнивший главную роль, поблагодарил зрителей за внимание.

Подчеркнем, что впервые в истории Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли мероприятия праздника музыки охватили не только столицу, но и более 10 городов и районов страны – в рамках фестиваля также прошли концерты и соответствующие мероприятия за рубежом, посвящённые произведениям великого композитора.