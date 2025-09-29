Диляра Кязимова покорила высочайшую вершину Азербайджана - ВИДЕО

Популярная эстрадная певица Диляра Кязимова покорила высочайшую вершину Азербайджана - гору Базардюзи, высота которой 4466 метров.

Во время покорения вершины проходила съемка клипа на песню «Zirvə» (Вершина), автор музыки и слов которой Чинар Шенай.

«Обычно даже людям без специальной физической подготовки требуется минимум полгода, чтобы подготовиться для подобного проекта. Кто об этом задумался? Конечно же, никто! Путь к вершине стал в прямом смысле настоящим испытанием. Непредсказуемая погода, дыхание перехватывающий ветер, холод и солнце, обжигающее сильнее ледяных порывов… Казалось, гора испытывает нас на прочность. С каждым шагом вершина словно отдалялась. Каждый новый метр был как новая жизнь, каждое продвижение вперёд - вызов и природе, и самому себе», - рассказывает в комментарии 1news.az Диляра Кязимова.

По словам певицы, настоящая трансформация происходит не на вершине, а в пути: «Возвращаясь вниз, ты уже другой человек. Это не простая усталость. Это не просто удовольствие или восхищение. Это ощущение, что часть тебя навсегда осталась там - среди ветров и облаков. Мы хотели создать нечто, что вдохновит нас самих и всю страну, и мы это сделали. Верю, что песня «Zirvə» станет источником вдохновения для тех, кто, чего бы это ни стоило, решился покорить свою вершину».

Пресс-служба певицы отмечает, что проектом «Zirvə» Диляра Кязимова вошла в мировую историю как первый артист, снявший клип на высочайшей точке своей страны.