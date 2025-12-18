Церемонию «Оскар» перестанут транслировать по ТВ

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила об историческом соглашении с YouTube - начиная с 101‑й церемонии вручения премии «Оскар» в 2029 году, трансляция крупнейшего события в мире кино будет эксклюзивно доступна на видеоплатформе YouTube по всему миру.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на западные СМИ.

Престижная кинопремия, которую в последние более 50 лет показывали на телеканале ABC, впервые перейдёт с традиционного телевидения на цифровую платформу. Соглашение действует до 2033 года, охватывая не только саму церемонию, но и репортажи с красной дорожки, закулисные материалы, а также сопутствующие мероприятия Академии.

По условиям нового соглашения YouTube получит эксклюзивные глобальные права на прямую трансляцию церемонии «Оскар», включая дополнительные программы и контент.Трансляция будет доступна бесплатно по всему миру на YouTube, а в США также через YouTube TV.

Переход на онлайн‑платформу призван расширить аудиторию и сделать событие более доступным международным зрителям за счёт субтитров и аудио‑дорожек на нескольких языках.

Представители Академии подчеркивают, что партнерство с YouTube поможет сохранить наследие премии «Оскар», одновременно привлекая новые поколения зрителей и создателей кино – телеканал ABC продолжит показывать церемонию до 100‑го юбилейного выпуска в 2028 году, после чего этот этап истории трансляций подойдёт к концу.