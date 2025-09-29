Азербайджанские таэквондисты в пяти финалах III Игр стран СНГ

Сегодня в Олимпийский учебно-спортивный центр «Кюр» в Мингячевире в рамках III Игр стран СНГ стартовали соревнования по таэквондо.

Как передает 1news.az, в первый день прошли соревнования в 7 весовых категориях: 54 кг, 63 кг, 74 кг и 87 кг у мужчин, 46 кг, 53 кг и 62 кг – у женщин.

Представители Азербайджана пробились в финал в пяти весовых категориях: Умид Рагимзаде (54 кг), Зия Гасанли(63 кг), Эльджан Алиев (74 кг) у мужчин, а Хумай Дадашова(46 кг) и Марьям Мамедова (53 кг) – в женском зачете.

В то же время шесть таэквондистов стали обладателями бронзовых медалей - Тамерлан Ягубов (54 кг), Аллахверди Мамедов и Зейнал Алиев (оба – 87 кг) в мужском зачете, а Салима Гулиева (46 кг), Нилюфар Борджи (53 кг) и Наргиз Казимова (62 кг) - в женском.