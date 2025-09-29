Бывший председатель Управления Приморского бульвара дал показания в суде

Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу в отношении экс-председателя правления Управления Приморского бульвара Ильгара Мустафаева, его помощника Рашада Бадалова, директора ООО «GİRASOL» Фуада Бабаева и других обвиняемых.

Как сообщает AПA, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой дал показания Ильгар Мустафаев.

Он заявил, что не принимает выдвинутые против него обвинения и считает их предвзятыми.

Затем адвокат Ильгара Мустафаева Исмаил Кенгерли представил в суд несколько ходатайств. В одном из них он попросил получить определённые отчёты от Управления Приморского бульвара.

Суд удовлетворил ходатайство.

Процесс будет продолжен 20 октября.

Напомним, расследование было начато на основании материалов, поступивших из Счетной палаты Азербайджана в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Следствие установило, что Ильгар Мустафаев, занимая должность председателя правления «Управления Приморского бульвара», вступил в преступный сговор со своим помощником Рашадом Бадаловым, директором «GIRASOL» Фуадом Бабаевым и другими лицами. По данным следствия, они вносили заведомо ложные сведения в официальные документы и присвоили более 12 млн манатов, полученных от аренды нежилых помещений, деятельности коммерческих объектов, организации прогулок на судах и других видов деятельности на территории бульвара.

Кроме того, установлены обоснованные подозрения в том, что Мустафаев уклонился от уплаты налогов на сумму более 1,8 млн манатов и легализовал свыше 10 млн манатов преступных доходов, приобретая имущество на свое имя и имя родственников.

На основании собранных доказательств Мустафаеву предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём, в крупном размере), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Бадалову и Бабаеву инкриминируются статьи 179.4, 308.2 и 313.

По решению суда Мустафаев взят под стражу, в отношении других фигурантов избрана мера пресечения в виде полицейского надзора. Для возмещения причинённого ущерба наложен арест на имущество общей стоимостью более 11 млн манатов.