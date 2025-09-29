Рекомендации Минздрава: Как сохранить сердце здоровым

Во Всемирный день сердца – 29 сентября - на официальном сайте Министерства здравоохранения АР опубликовано интервью с директором НИИ кардиологии Минздрава Гюльназ Дадашевой, в котором рассказывается о влиянии гипертонии на сердце, ишемической болезни сердца и т.д.

Рассказывая о том, как гипертония влияет на сердце, Гюльназ Дадашева отмечает следующее: «Неконтролируемая гипертония негативно влияет на сердце, являющееся важнейшим органом-мишенью, и начинает вызывать осложнения. Сердце изначально пытается защититься от повышенного давления. Однако со временем происходят определенные изменения, которые приводят к уплотнению стенок сердца, затрудняя его кровоснабжение и, как следствие, к кислородной недостаточности. В более тяжёлых стадиях сердце ослабевает и развивается сердечная недостаточность».

По словам Г.Дадашевой, гипертония также повреждает внутреннюю оболочку сосудов, ускоряя атеросклероз, что повышает риск возникновения инфаркта: «В связи с этим для нас очень важно уделять внимание профилактике гипертонии с целью предотвращения осложнений. Потому что правильный образ жизни и, при необходимости, медикаментозное лечение существенно способствуют достижению этой цели. Также важна роль информационно-просветительских мероприятий, поскольку, когда люди осведомлены о возможных осложнениях, то они начинают уделять больше внимания своему здоровью».

Директор НИИ кардиологии Минздрава отмечает, что ишемическая болезнь сердца возникает тогда, когда мышца сердца (по-другому — миокард) не получает достаточного количества кислорода из-за проблем с кровотоком по коронарным артериям — сосудам, питающим сердце: «Основная причина – атеросклероз, то есть накопление жировых отложений (атероматозных бляшек) на стенках артерий. Заболевание может проявляться в различных формах. Например, стабильная стенокардия (стенокардия напряжения) развивается при физической или эмоциональной нагрузке, обладает четкой закономерностью в возникновении приступов. При нестабильной стенокардии возникает боль в области сердца, которая может наблюдаться и в состоянии покоя».

Подчеркивается, что наиболее частой причиной осложнений среди этих заболеваний является инфаркт миокарда: «Он проявляется некрозом части сердечной мышцы, то есть отмиранием тканей, а затем образованием рубцовой ткани. В то же время у некоторых пациентов может развиться ишемия или инфаркт, даже если сосуды не полностью закупорены».

В ходе интервью Гюльназ Дадашева также ответила на вопрос о том, может ли беременность создать дополнительную нагрузку на сердце: «Да, может создать, поскольку в организме женщины происходит ряд изменений, и сердцу приходится работать интенсивнее. Например, во время беременности объём крови в организме увеличивается примерно вдвое. Это необходимо для удовлетворения потребностей как плода, так и организма матери. С увеличением объёма крови сердцу приходится перекачивать больше крови. Частота сердечных сокращений также увеличивается – оно может биться примерно в 10–20 раз быстрее обычного. С каждым сердцебиением оно перекачивает больше крови. Поэтому нагрузка на сердце возрастает, особенно во втором и третьем триместрах».

Г.Дадашева отмечает, что происходят гормональные изменения: «Например, прогестерон расширяет кровеносные сосуды, что может немного снизить артериальное давление. Это также изменяет работу сердца. По мере роста ребёнка он сдавливает диафрагму, немного изменяя положение сердца, что оказывает дополнительное воздействие. У здоровых женщин эти изменения считаются нормальными, и после родов сердце возвращается в прежнее состояние. Однако у женщин с такими заболеваниями сердца, как сердечная недостаточность, патологии клапанов или аритмия, беременность оказывает серьёзную нагрузку на сердце, и могут возникнуть осложнения. Поэтому женщинам с сердечными заболеваниями очень важно находиться под наблюдением гинеколога и кардиолога до и во время беременности».

В интервью также была затронута болезнь клапанов сердца: «Это состояние, при котором один или несколько клапанов сердца не работают должным образом. Как известно, сердце имеет четыре клапана: трехстворчатый, легочный, митральный и аортальный клапаны. Их главная задача - обеспечивать движение крови в одном направлении, не допуская обратного тока крови. Один из этих клапанов либо открывается не полностью, либо закрывается не полностью. В этом случае возникает проблема».

Г.Дадашева отмечает, что проблемы с клапанами проявляются двумя способами. Первое состояние – это сужение просвета (стеноз). В этом случае клапан не может полностью открыться, и кровь испытывает трудности с прохождением через сердце. Например, при аортальном стенозе сердцу приходится тратить больше энергии на циркуляцию крови в организме. Второе состояние - регургитация, то есть недостаточность митрального клапана. В этом случае клапан не закрывается полностью, и кровь течёт в обратном направлении. Это приводит к тому, что сердцу приходится работать интенсивнее, поскольку ему приходится многократно перекачивать кровь. В результате сердце может постепенно увеличиваться в размерах, его стенки утолщаются и ослабевают. Пациенты испытывают такие симптомы, как одышка, усталость, учащённое сердцебиение, отёки ног, а иногда и боль в груди. Что касается методов лечения, то при легких формах одним медикаментозным лечением можно снизить нагрузку на сердце. В тяжёлых случаях необходимо хирургическое вмешательство (пластика или замена митрального клапана)».

Рассказывая о причинах возникновения закупорки просвета артерии, директор НИИ кардиологии Минздрава отмечает следующее: «Основной причиной закупорки сердечных артерий является состояние, называемое атеросклерозом. Жиры или масла накапливаются на стенке сосуда, образуя «бляшки». Они могут как сузить просвет сосуда, так и оторваться, образуя тромб. К факторам риска относятся гипертония, высокий уровень холестерина, диабет, курение, избыточный вес и стресс. Важно устранить или контролировать эти факторы. Для этого необходимо принимать профилактические и просветительские меры, чтобы люди были осведомлены о последствиях этих факторов риска. В связи с этим Научно-исследовательским институтом кардиологии Министерства здравоохранения начаты работы по созданию школы липидного обмена».

Была затронута в интервью и тема влияния генетики на здоровье сердца: «Генетические факторы могут серьёзно влиять на сердце. Здоровье нашего сердца зависит не только от нашего образа жизни (питания, физической активности или стресса), но и от генов, переданных нам от родителей. Порой люди соблюдают правила здорового питания и занимаются спортом, однако всё равно сталкиваются с проблемами с сердцем. Причиной этого может быть генетическая предрасположенность. Например, если в семье много лиц, перенесших сердечно-сосудистые заболевания в раннем возрасте, это уже сигнал о том, что сам человек может находиться в группе риска»

Среди генетических факторов Гюльназ Дадашева отметить состояние, называемое наследственная или семейная гиперхолестеринемия, и которая проявляется высоким уровнем холестерина, что приводит к закупорке артерий с раннего возраста: «Другой пример – нарушения ритма (аритмия сердца). У некоторых людей есть генетические проблемы с нарушением проводимости сердца (нарушение распространения электрического импульса по нервным пучкам внутри предсердий и желудочков), которые могут вызывать внезапные аритмии. Кроме того, врождённые пороки сердца или расширение аорты часто связаны с генетическими причинами. Кардиомиопатия, представляющая собой большую группу заболеваний сердца, вызвана генетическими изменениями в структуре сердечной мышцы. В таких случаях сердце либо чрезмерно увеличивается в размерах, либо сердечная мышца становится более жесткой. Хотя генетические факторы не являются «неизбежными», однако каждому следует знать о возможных рисках. В связи с этим, лицам с генетической предрасположенностью следует чаще обращаться к врачу, проходить обследования и уделять внимание профилактическим мерам».

Гюльназ Дадашева также подробно рассказала о том, на что стоит обратить внимание пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями при выборе рациона питания: «Хочу отметить, что то, что мы едим, может существенно влиять на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на общее состояние нашего сердца. Поэтому правильное питание очень важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Правильное питание снижает нагрузку на сердце, способствует здоровью артерий, а также нормализации артериального давления и уровня холестерина. Хочу отметить, что чрезмерное употребление соли повышает артериальное давление и создаёт дополнительную нагрузку на сердце. Поэтому не рекомендуется пересаливать пищу».

По словам Г.Дадашевой, также важно обращать внимание на выбор масла при приготовлении пищи. Животные жиры (бараний жир, сливочное масло) могут вызвать сужение артерий: «Рекомендуется отдавать предпочтение растительным маслам – оливковому, подсолнечному или льняному. Запекать, варить в воде или на пару в разы полезнее, чем жарить. Также хочу подчеркнуть важность включения в рацион рыбы и морепродуктов. Рекомендуется употреблять рыбу не реже 1-2 раз в неделю, поскольку омега-3 жирные кислоты защищают сердце и поддерживают эластичность сосудов».

Гюльназ Дадашева рекомендует включать в ежедневный рацион много овощей и фруктов, богатых витаминами, клетчаткой и минералами, так как клетчатка снижает уровень холестерина, очищает организм, улучшая работу кишечника: «Вместо белого хлеба и сладостей полезнее цельнозерновой хлеб, гречка, овсянка, бурый рис. Их употребление создает чувство сытости и не нагружают сердце. Также стоит оптимизировать количество приема красного мяса. Полностью отказываться от мяса не стоит, целесообразнее включить в рацион курицу, индейку и рыбу. Необходимо контролировать потребление сахара и сладостей, поскольку избыточное употребление сладкого негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует избыточному весу. Поэтому употребление сладостей следует свести к минимуму».

Подчеркивается, что также необходимо контролировать потребление жидкости - когда пациенты с сердечной недостаточностью потребляют много жидкости, нагрузка на сердце увеличивается. В таких случаях важно согласовать с врачом оптимальное количество жидкости, необходимой за сутки. Однако для людей со здоровым сердцем полезно пить натуральную воду.

«В заключение хочу отметить, что следует отдавать предпочтение более натуральной пище и овощным блюдам, ведь правильное питание — это своего рода «лекарство для сердца». Благодаря здоровому питанию вы можете контролировать артериальное давление, уровень холестерина и вес», - отмечает Гюльназ Дадашева.

Феликс Вишневецкий