 Армянская оппозиция представила законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Армянская оппозиция представила законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян»

First News Media14:08 - Сегодня
Армянская оппозиция представила законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян»

Оппозиционная фракция «Армения» представила в Национальном собрании законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян».

Представляя в парламенте проект изменений в Уголовном кодексе, секретарь фракции Арцвик Минасян сказал, что хотя по статье 136 действующего УК предусматривается ответственность за отрицание так называемого «геноцида», но там отдельно не упоминается «геноцид армян».

Поэтому в законопроекте предлагается сформулировать ответственность за публичное отрицание, усомнение или попытки оправдания «геноцида армян», а также других геноцидов, официально признанных в Армении или на международном уровне. За это предлагается наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч драмов ($780), либо общественными работами длительностью 150-250 часов, либо лишением свободы на срок до 4 лет.

При наличии отягчающих обстоятельств (с использованием должностных полномочий) максимальный срок заключения предлагается повысить до 15 лет. Таким образом, оппозиция предложила не только изменить формулировки, но и частично усилить наказания, так как в действующей редакции УК за это правонарушение предусмотрен штраф в 20-40 тысяч драмов (чуть больше $100), максимальный срок лишения свободы (без отягчающих обстоятельств) тоже составляет 4 года, но для должностных лиц он установлен до 5, а не 15 лет.

По словам Минасяна, оппозиция сделала свое предложение потому, что по действующей статье 136 за много лет не было ни одного случая возбуждения уголовного преследования, хотя разные лица делали заявления, подпадающие под такие наказания.

Отвечая на вопрос депутатов от правящей партии «Гражданский договор», Минасян заявил, что теоретически наказуемым должно быть и высказывание премьер-министра Никола Пашиняна, заявлявшего, что нужно понять, почему с армянским народом произошло то, что произошло в 1915 году. На это секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявил, что высказывание премьера касалось не отрицания «геноцида», а попытки понять его причинно-следственную связь.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
326

Актуально

В мире

Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Серджо Маттареллы один ...

Политика

Обсуждены азербайджано-американские отношения и вопросы региональной ...

Xроника

Анару Исмаилову присвоено звание генерал-майора

Общество

В начале октября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Армения

Армянская оппозиция представила законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян»

Армения и США начали обсуждение открытия «Маршрута Трампа»

В Иреване акция родителей пропавших солдат переросла в стычку с военной полицией

Пашинян в Страсбурге

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Экс-чиновник Росимущества найден мертвым в туалете консульства Армении

Умер Тигран Кеосаян

Пашинян: Отношения с Азербайджаном и Турцией важны для превращения Южного Кавказа в пространство мира и стабильности

Между Арменией и Турцией налажен беспрецедентный позитивный диалог, заявил Пашинян

Последние новости

Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Серджо Маттареллы один на один

Сегодня, 18:30

В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы

Сегодня, 18:26

В Минске состоялись переговоры премьер-министров Азербайджана и Беларуси - ФОТО

Сегодня, 18:15

Обсуждены азербайджано-американские отношения и вопросы региональной безопасности - ФОТО

Сегодня, 18:02

Молодые и влиятельные: Кто вошёл в TIME100 Next? – ФОТО

Сегодня, 17:35

Азербайджан завоевал три медали в стендовой стрельбе на III Играх стран СНГ

Сегодня, 17:32

Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании по туризму с Камбоджей

Сегодня, 17:30

Анару Исмаилову присвоено звание генерал-майора

Сегодня, 17:25

Стали известны даты DREAM Fest 2026 – ФОТО

Сегодня, 17:12

Военному прокурору присвоено звание генерал-майора юстиции

Сегодня, 17:00

В начале октября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Сегодня, 16:55

Посла ЮАР во Франции обнаружили мертвым в Париже

Сегодня, 16:50

Обсуждены вопросы культурного сотрудничества Азербайджана с Сербией

Сегодня, 16:45

Футбольные надежды под ударом: После ареста Аднана Ахмедзаде «Марсет» отправит азербайджанских детей обратно

Сегодня, 16:36

Премьер-министр Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

Кямаля Мамедова: Критическое мышление и фактчекинг - базовые навыки XXI века - ФОТО

Сегодня, 16:15

Пашинян в ПАСЕ: Возвращение армян в Карабах нереалистично, а дискуссии на эту тему опасны

Сегодня, 16:08

Джабир Иманов похоронен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:55

Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ - ФОТО

Сегодня, 15:30

Президент Италии прибыл в Азербайджан с официальным визитом - ФОТО

Сегодня, 15:25
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30