Армянская оппозиция представила законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян»

Оппозиционная фракция «Армения» представила в Национальном собрании законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян».

Представляя в парламенте проект изменений в Уголовном кодексе, секретарь фракции Арцвик Минасян сказал, что хотя по статье 136 действующего УК предусматривается ответственность за отрицание так называемого «геноцида», но там отдельно не упоминается «геноцид армян».

Поэтому в законопроекте предлагается сформулировать ответственность за публичное отрицание, усомнение или попытки оправдания «геноцида армян», а также других геноцидов, официально признанных в Армении или на международном уровне. За это предлагается наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч драмов ($780), либо общественными работами длительностью 150-250 часов, либо лишением свободы на срок до 4 лет.

При наличии отягчающих обстоятельств (с использованием должностных полномочий) максимальный срок заключения предлагается повысить до 15 лет. Таким образом, оппозиция предложила не только изменить формулировки, но и частично усилить наказания, так как в действующей редакции УК за это правонарушение предусмотрен штраф в 20-40 тысяч драмов (чуть больше $100), максимальный срок лишения свободы (без отягчающих обстоятельств) тоже составляет 4 года, но для должностных лиц он установлен до 5, а не 15 лет.

По словам Минасяна, оппозиция сделала свое предложение потому, что по действующей статье 136 за много лет не было ни одного случая возбуждения уголовного преследования, хотя разные лица делали заявления, подпадающие под такие наказания.

Отвечая на вопрос депутатов от правящей партии «Гражданский договор», Минасян заявил, что теоретически наказуемым должно быть и высказывание премьер-министра Никола Пашиняна, заявлявшего, что нужно понять, почему с армянским народом произошло то, что произошло в 1915 году. На это секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявил, что высказывание премьера касалось не отрицания «геноцида», а попытки понять его причинно-следственную связь.

Источник: Sputnik Армения