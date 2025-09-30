 Футбольные надежды под ударом: После ареста Аднана Ахмедзаде «Марсет» отправит азербайджанских детей обратно | 1news.az | Новости
Футбольные надежды под ударом: После ареста Аднана Ахмедзаде «Марсет» отправит азербайджанских детей обратно

First News Media16:36 - Сегодня
Футбольные надежды под ударом: После ареста Аднана Ахмедзаде «Марсет» отправит азербайджанских детей обратно

Уже более двух лет в рамках сотрудничества Футбольной академии «Марсет» и ASTA (Азербайджанская академия спортивных талантов) более 30 детей постигают секреты футбола в Испании.

Дети в возрасте 15-17 лет живут в академии, играют в соответствующих их возрасту лигах, а также продолжают там обучение.

После ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде «Марсет» принял решение отправить азербайджанских детей обратно. Причиной этого стало то, что ASTA не осуществила выплаты за следующий месяц.

Родители детей уведомлены о сложившейся ситуации. Возможно, «Марсет» оставит в команде несколько самых талантливых ребят. Окончательное решение испанский клуб примет 1 октября.

Глава ASTA Рафаэль Буньятов говорил, что по сей день все расходы оплачивал Аднан Ахмедзаде. С арестом бизнесмена выплаты приостановлены.

Отметим, что 20 сентября Сабаильский районный суд Баку приговорил Аднана Ахмедзаде, занимавшего высокие должности в SOCAR, к 4 месяцам заключения. В уголовном деле, которое ведёт Служба государственной безопасности, Аднан Ахмедзаде обвиняется в подрыве экономической безопасности и, в частности, в хищениях в особо крупном размере.

Источник: Sportal

