Азербайджан завоевал три медали в стендовой стрельбе на III Играх стран СНГ

Сегодня в Габале в рамках III Игр стран СНГ продолжились соревнования по стендовой стрельбе.



Как передает 1news.az, в третий день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали еще три медали.



В соревнованиях по скиту в мужском зачете ДжавидГасанов стал серебряным призером III Игр стран СНГ, а в женском зачете Даниэлла Уланова заняла третье место.



В смешанных командных соревнованиях по трапу дуэт Муртаза Новрузлу и Нармин Джафаровой стал третьим.