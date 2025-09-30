Юный Полузащитник Сборной Азербайджана (U-17) о Победе на III Играх стран СНГ

«Я очень рад, что сегодня мы одержали победу на III Играх стран СНГ».

Как передает 1news.az, об этом сказал полузащитник национальной сборной Азербайджана до 17 лет Исмаил Рза.

Игрок отметил, что матч выдался крайне напряжённым, особенно в решающем отрезке.

«Игра была очень напряжённой, особенно в последнем сете. Это было действительно очень волнительно. Но в итоге мы победили. Я очень рад, что мы выиграли, несмотря на то, что в конце у нас было много ошибок. Это была моя первая большая игра, и я волновался» , - сказал он.

По его словам, ключевым фактором успеха стал анализ соперника: «Мы всегда анализируем команду соперника. С первого сета мы анализировали их действия и действовали соответственно».