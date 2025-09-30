 Юный Полузащитник Сборной Азербайджана (U-17) о Победе на III Играх стран СНГ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Юный Полузащитник Сборной Азербайджана (U-17) о Победе на III Играх стран СНГ

Фаига Мамедова21:44 - Сегодня
Юный Полузащитник Сборной Азербайджана (U-17) о Победе на III Играх стран СНГ

«Я очень рад, что сегодня мы одержали победу на III Играх стран СНГ».

Как передает 1news.az, об этом сказал полузащитник национальной сборной Азербайджана до 17 лет Исмаил Рза.

Игрок отметил, что матч выдался крайне напряжённым, особенно в решающем отрезке.

«Игра была очень напряжённой, особенно в последнем сете. Это было действительно очень волнительно. Но в итоге мы победили. Я очень рад, что мы выиграли, несмотря на то, что в конце у нас было много ошибок. Это была моя первая большая игра, и я волновался» , - сказал он.

По его словам, ключевым фактором успеха стал анализ соперника: «Мы всегда анализируем команду соперника. С первого сета мы анализировали их действия и действовали соответственно».

Поделиться:
222

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Политика

Серджо Маттарелла: Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном и ...

Спорт

Азербайджанские волейболисты одержали фееричную победу над Кыргызстаном - ВИДЕО ...

Политика

Президент: Италия для нас – первый торговый партнер

Спорт

Юный Полузащитник Сборной Азербайджана (U-17) о Победе на III Играх стран СНГ

Азербайджанские волейболисты одержали фееричную победу над Кыргызстаном - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские тхэквондисты завершили выступления с впечатляющим количеством медалей

Азербайджан завоевал три медали в стендовой стрельбе на III Играх стран СНГ

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Состоялась церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже - ФОТО - ВИДЕО

Футбольные надежды под ударом: После ареста Аднана Ахмедзаде «Марсет» отправит азербайджанских детей обратно

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Российские теннисистки рассказали, что они без ума от азербайджанской пахлавы

Последние новости

Президент COP30: Успехи Баку на COP29 станут примером для проведения саммита в Бразилии

Сегодня, 23:00

Экс-президента Конго приговорен к казни

Сегодня, 22:40

Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС королевства

Сегодня, 22:20

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников - ФОТО

Сегодня, 22:00

Юный Полузащитник Сборной Азербайджана (U-17) о Победе на III Играх стран СНГ

Сегодня, 21:44

От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Италии Серджо Маттареллы

Сегодня, 21:41

В Азербайджане состоится международная конференция Women in Cyber

Сегодня, 21:20

Президент Польши ежедневно общается с призраком - ФОТО

Сегодня, 21:00

Серджо Маттарелла: Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном и намерена поднять ее на самый высокий уровень

Сегодня, 20:47

Серджо Маттарелла: Мы очень ценим стратегическое партнерство между нашими странами

Сегодня, 20:45

Президент: Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо

Сегодня, 20:44

Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с ожидаемой ветреной погодой

Сегодня, 20:40

Ильхам Алиев: Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом

Сегодня, 20:31

Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия на протяжении многих лет поддерживали друг друга как надежные партнеры

Сегодня, 20:30

Азербайджанские волейболисты одержали фееричную победу над Кыргызстаном - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Президент: Путь, проложенный ТАР, Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам

Сегодня, 20:18

Президент: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран

Сегодня, 20:16

Президент: Италия для нас – первый торговый партнер

Сегодня, 20:00

Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия – настоящие стратегические партнеры

Сегодня, 19:55

Пашинян: Достигнутый нами мир является также достижением Азербайджанского государства и народа

Сегодня, 19:45
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30