Первый золотой медалист III Игр стран СНГ поделился своими эмоциями - ФОТО

Член сборной Азербайджана по таэквондо Зия Гасанлы (63 кг) принёс Азербайджану первое золото III Игр стран СНГ.

Это достижение стало знаковым моментом для азербайджанского таэквондо.

Как передает 1news.az, после своей победы Зия Гасанлы поделился своими эмоциями: «Я очень долго и серьёзно готовился к этим Играм, чтобы стать чемпионом — и рад, что добился своей цели. Финальный бой был особенно сложным, но я смог победить. Это прекрасное чувство - быть первым в нашей истории, кто выиграл золото Игр стран СНГ по таэквондо».

На пути к золотой медали З.Гасанлы провёл три поединка, каждый из которых требовал полной самоотдачи.

Финальный бой стал наиболее напряжённым, но именно он принёс спортсмену историческую победу.

«Я встретился с тремя соперниками. Конечно, самым тяжёлым оказался последний бой. Но я был готов к этому и рад, что справился», - отметил Зия.