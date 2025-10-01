Главный тренер сборной Азербайджана по бадминтону ждет победы над Россией

«Надеюсь, что сегодня в матче против России они сыграют очень сильно».

Как передает 1news.az, об этом сказал Мортеза Валидарви Главный тренер сборной Азербайджана по бадминтону.

У нас есть две команды: A и B. Команда B полностью состоит из молодёжи, и их основная цель - набраться опыта.

Что касается команды A, то я сам ею недоволен. Мы планировали все игры, рассчитывая, на то что команды одержат победу. Однако, учитывая, что у одного из наших спортсменов травмировано колено в индивидуальном соревновании, это, к сожалению, сказалось и на парных соревнованиях.

Команды России и Беларуси очень сильны. Но это не означает, что мы не работаем серьёзно.

Вся ответственность лежит на мне, и я надеюсь, что сегодня в запланированном матче против России мы одержим победу.