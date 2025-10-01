 Спикер НС Армении не видит правовых оснований для рассмотрения доклада о 44-дневной войне на пленарном заседании | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Спикер НС Армении не видит правовых оснований для рассмотрения доклада о 44-дневной войне на пленарном заседании

First News Media13:10 - Сегодня
Спикер НС Армении не видит правовых оснований для рассмотрения доклада о 44-дневной войне на пленарном заседании

Доклад комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны не будет обсуждаться на пленарном заседании парламента, сказал журналистам спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян, передают армянские СМИ.

Ранее парламентская комиссия по вопросам обороны и безопасности (глава Андраник Кочарян) сообщила, что доклад временной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны направлен спикеру парламента Армении Алену Симоняну.

Симонян заявил, что все предусмотренные законом сроки сдачи результатов работы комиссии пройдены, и по регламенту Нацсобрания документ не может быть внесен в повестку. Более того, по его словам, юридически доклад ему не направлен.

"Во-первых, в правовом плане, пусть господин Кочарян его еще официально сдаст. С правовом позиции есть функции, которые еще не выполнены", - сказал Симонян.

Спикер заявил, что по ситуации он запросил мнение, справку у комиссии по государственно-правовым вопросам, юридического управления парламента, секретариата НС, не говоря о том, что у него самого юридическое образование. И тут все мнения сошлись — "правовых оснований для включения в повестку пленарных заседаний нет".

Симонян отметил, что ситуацию глава комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны Андраник Кочарян может комментировать по-своему, это его право. Но этим Симонян руководствоваться не будет.

При этом он отмечает, что власти не намерены скрывать доклад.

"Доклад будет опубликован. Будет ли это на пленарном заседании, в формате слушаний или оппозиционные депутаты ознакомятся с этим через "первый отдел" как имеющие доступ секретности – так или иначе публикация будет. Но я повторяю, не вижу правовых основ для пленарного заседания", - сказал Симонян.

По словам спикера, им еще предстоит определить – как максимально открыто представить доклад общественности. На вопрос, есть ли напряженность между Симоняном и Кочаряном, спикер парламента ответил отрицательно. По его словам, у них лишь различные мнения и различные трактовки юридических моментов.

Комиссия была создана в феврале 2022 года по инициативе правящей фракции "Гражданский договор".

В рамках своей работы она приглашала на заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны до и во время войны 2020 года, в частности были заслушаны комментарии премьера Никола Пашиняна и экс-главы МО Давида Тонояна (доставленного из СИЗО - ред). В ноябре 2024 года глава комиссии Андраник Кочарян отмечал, что отчет будет в полном объеме представлен парламенту.

Поделиться:
213

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в ...

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются кратковременные дожди и грозы

Политика

Завершился визит Президента Италии в Азербайджан - ФОТО

Спорт

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Армения

Спикер НС Армении не видит правовых оснований для рассмотрения доклада о 44-дневной войне на пленарном заседании

Джалал Арутюнян будет сидеть в тюрьме - Кассационный суд оставил приговор в силе

Армянская оппозиция представила законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян»

Армения и США начали обсуждение открытия «Маршрута Трампа»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Бербок и Мирзоян обсудили мирные договоренности Баку и Еревана

Архиепископа Аджапахяна признали виновным в призывах к свержению власти - ВИДЕО

Пашинян: Отношения с Азербайджаном и Турцией важны для превращения Южного Кавказа в пространство мира и стабильности

Пашинян: С удовлетворением заявляю международному сообществу, что между Арменией и Азербайджаном установился мир

Последние новости

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в Наримановском районе Баку - ФОТО

Сегодня, 15:05

Конституционные реформы 2016 года спустя 9 лет: Укрепление политической системы и историческая миссия института вице-президентства

Сегодня, 15:00

Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу

Сегодня, 14:33

Генпрокурор: Расследуются нарушения периода 2020–2023 годов в НАНА

Сегодня, 14:25

Сотрудник TRT погиб в Газе, в Азербайджане выразили соболезнования турецким медиа

Сегодня, 14:20

Дуров спрогнозировал повышение стоимости биткойна

Сегодня, 14:05

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются кратковременные дожди и грозы

Сегодня, 14:00

ВБ предложил Азербайджану новые решения для эффективного управления водой

Сегодня, 13:45

В регионе Лацио разбился самолет ВВС Италии

Сегодня, 13:36

Спикер НС Армении не видит правовых оснований для рассмотрения доклада о 44-дневной войне на пленарном заседании

Сегодня, 13:10

Главный тренер сборной Азербайджана по бадминтону ждет победы над Россией

Сегодня, 13:05

Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на саммите ЕС

Сегодня, 12:50

Завершился визит Президента Италии в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 12:45

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 12:33

В Казахстане под размещение малой или средней АЭС рассматривают побережье Каспия

Сегодня, 12:27

Президент Италии почтил в Баку память шехидов - ФОТО

Сегодня, 12:20

На телеведущую Ксению Собчак поданы судебные иски

Сегодня, 12:12

Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалога

Сегодня, 12:03

Новый этап в авиации Азербайджана: Международный аэропорт Гейдар Алиев присоединился к глобальной карте инноваций - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Трибьют Рагиму Рагимли: Нармин Керимбекова перепела «Əzizim» в память о музыканте - ВИДЕО

Сегодня, 11:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30