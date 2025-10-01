Спикер НС Армении не видит правовых оснований для рассмотрения доклада о 44-дневной войне на пленарном заседании

Доклад комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны не будет обсуждаться на пленарном заседании парламента, сказал журналистам спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян, передают армянские СМИ.

Ранее парламентская комиссия по вопросам обороны и безопасности (глава Андраник Кочарян) сообщила, что доклад временной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны направлен спикеру парламента Армении Алену Симоняну.

Симонян заявил, что все предусмотренные законом сроки сдачи результатов работы комиссии пройдены, и по регламенту Нацсобрания документ не может быть внесен в повестку. Более того, по его словам, юридически доклад ему не направлен.

"Во-первых, в правовом плане, пусть господин Кочарян его еще официально сдаст. С правовом позиции есть функции, которые еще не выполнены", - сказал Симонян.

Спикер заявил, что по ситуации он запросил мнение, справку у комиссии по государственно-правовым вопросам, юридического управления парламента, секретариата НС, не говоря о том, что у него самого юридическое образование. И тут все мнения сошлись — "правовых оснований для включения в повестку пленарных заседаний нет".

Симонян отметил, что ситуацию глава комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны Андраник Кочарян может комментировать по-своему, это его право. Но этим Симонян руководствоваться не будет.

При этом он отмечает, что власти не намерены скрывать доклад.

"Доклад будет опубликован. Будет ли это на пленарном заседании, в формате слушаний или оппозиционные депутаты ознакомятся с этим через "первый отдел" как имеющие доступ секретности – так или иначе публикация будет. Но я повторяю, не вижу правовых основ для пленарного заседания", - сказал Симонян.

По словам спикера, им еще предстоит определить – как максимально открыто представить доклад общественности. На вопрос, есть ли напряженность между Симоняном и Кочаряном, спикер парламента ответил отрицательно. По его словам, у них лишь различные мнения и различные трактовки юридических моментов.

Комиссия была создана в феврале 2022 года по инициативе правящей фракции "Гражданский договор".

В рамках своей работы она приглашала на заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны до и во время войны 2020 года, в частности были заслушаны комментарии премьера Никола Пашиняна и экс-главы МО Давида Тонояна (доставленного из СИЗО - ред). В ноябре 2024 года глава комиссии Андраник Кочарян отмечал, что отчет будет в полном объеме представлен парламенту.