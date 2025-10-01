Илон Маск призвал запретить Netflix ради здоровья детей - ФОТО

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск считает необходимым отменить стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix, который, по его мнению, наносит ущерб психическому здоровью детей своей политикой в отношении трансгендеров.

«Упраздните Netflix в интересах здоровья ваших детей», - пишет И.Маск в социальной сети X.

Так И.Маск отреагировал на публикацию одного из пользователей с изображением троянского коня с надписью «трансгендерная повестка», въезжающего в замок, при входе в который указано «ваши дети».