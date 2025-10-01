Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари - ВИДЕО

Всемирно известный британский актёр и режиссёр, лауреат премии «Оскар» за роль Уинстона Черчилля Гари Олдман получил рыцарское звание.

67-летний актер был награжден за заслуги в области театрального искусства - правительство Великобритании отметило вклад Г.Олдмана в популяризацию британского кинематографа и укрепление имиджа страны на международной арене.

В рыцари актера посвятил принц Уильям - церемония посвящения состоялась в минувший вторник в Виндзорском замке.

«Мне повезло заниматься тем, чем я занимаюсь. Лично я считаю, что это лучшая работа в мире. У меня было то, что я называю удачей. Я около десяти лет работал в театре, снялся в нескольких телевизионных фильмах, а потом в итоге попал в кино. Всё это произошло случайно. Ничего не было заранее продумано или спланировано. Признание работы - это бонус, и об этом думаешь в самую последнюю очередь», - рассказывает Г.Олдман, отмечая, «думаешь, что «Оскар» - это что-то грандиозное, а потом оказываешься в Виндзорском замке».