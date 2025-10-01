 Агиль Набиев: «Наша цель - выйти в финал и стать там чемпионами» | 1news.az | Новости
Агиль Набиев: «Наша цель - выйти в финал и стать там чемпионами»

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
«Наша цель - выйти в финал и стать там чемпионами».

Как передает 1news.az, об этом журналистам сказал главный тренер юношеской сборной Азербайджана по футболу (до 16 лет) Агиль Набиев.

«Мы знали, что нас ждет тяжелый матч. Ожидали агрессивного старта от соперника, что и произошло: в первом тайме преимуществом во владении мячом владел соперник. Однако ситуация изменилась после перерыва. После двух замен во втором тайме мы увидели, что уже мы больше прессинговали, владели мячом и создали больше голевых моментов. В итоге мы одержали победу», - рассказал тренер.

«Эта победа была для нас очень важна. Слава Богу, мы выиграли путевку в финал. Наша главная цель - выйти в финал и стать там чемпионами», - заявил наставник.

Тренер подчеркнул, что успех команды - это результат совместной работы: «Сегодняшняя победа - это результат нашего единства, сплоченности и правильной работы».

Он выразил благодарность всем, кто причастен к успеху: «Я выражаю благодарность своему штабу, своей команде и, конечно, людям, которые нас поддерживают, - нашему азербайджанскому народу. Первую игру мы посвятили семьям шехидов и ветеранам. Эту игру я посвящаю азербайджанскому народу», - отметил он.

В преддверии финального матча, где Азербайджан (U-16) встретится с победителем пары Россия/Беларусь, тренер обратился к болельщикам с призывом: «Я очень хочу, чтобы в финале трибуны стадиона были полными, чтобы они были рядом с нами. Поддержка болельщиков важна, они должны стать нашим двенадцатым игроком. Они должны нас поддержать, и мы должны вместе поднять кубок над головой».

