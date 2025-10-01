3:0 в пользу Мурада Арифа: Третий аншлаг во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО

Популярный автор и исполнитель, хитмейкер Мурад Ариф дал очередной сольный концерт во Дворце Гейдара Алиева.

Шоу с символичным названием «3:0» стало для артиста третьим подряд выступлением на этой престижной площадке за последние три года, и снова прошло с аншлагом - счет в пользу Мурада Арифа действительно 3:0.

В программу вошли как давно полюбившиеся хиты, так и новые композиции, которые были тепло встречены зрителями. Концерт отличился и сильными социальными месседжами: песню о дочери «Qızım» певец посвятил проблеме селективных абортов, а трек «Fərqliyəm» исполнил вместе с солистами Центра инклюзивного развития и творчества DOST, подчеркнув важность инклюзии и равных возможностей.

Звездной гостьей вечера стала народная артистка Ройа Айхан. Артисты исполнили дуэтом хит «Bumerang» и новую версию «Ona nə var ki», а также сообщили, что Мурад Ариф написал для нее новую песню, премьера которой состоится на предстоящем концерте Ройи, который пройдет в скором времени на той же концертной площадке.

Особым моментом стало почтение памяти заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова, ушедшего из жизни накануне. Вспомнил М.Ариф и певца Рагима Рагимли – 30 сентября исполнилось три года со дня его смерти, продюсера Октая Алиева, актера Азера Бахшалиева и депутата Ганиру Пашаеву, которым посвятил песню «Yalnız səni gözlədim», подчеркнув, что их всех очень не хватает.

В завершение вечера Мурад Ариф сообщил, что берёт паузу в концертах и сосредоточится на подготовке новой программы и новых хитов. На этот раз он планирует представить её в новом, более просторном зале, где будет не только музыка, но и танцы с его участием. Все подробности артист пока оставил в секрете.