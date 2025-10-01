Пашинян: Новый энергоблок для АЭС будет выбран без политического подтекста

Армения выбирает технологию нового энергоблока своей АЭС без какого-либо политического подтекста. Об этом заявил на правительственном часе в парламенте премьер-министр Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

Переговоры ведутся с 5 потенциальными партнерами: Россией, США, Китаем, Южной Кореей и Францией.

Экспертные группы из Армении посещают или должны посетить различные объекты для обсуждения и оценки. Решение, по словам Пашиняна, будет принято в течение одного-двух лет.

Он заметил, что ведя переговоры с каждым из потенциальных партнеров, представители Армении уточняли, не будут ли они против, если переговоры будут проведены и с остальными, и ни разу не слышали возражений.

После этого с какими-то из указанных стран были подписаны меморандумы о сотрудничестве, но к сожалению, коллеги приняли их за окончательное обязательство работать с ними, добавил Пашинян. Однако Ереван весьма прозрачно заявлял, что на данном этапе хочет не более чем собрать возможные предложения и проанализировать их.

"В выборе, который мы делаем, пусть никто не ищет геополитического подтекста. Все, чего мы хотим – это малый модульный реактор по хорошей цене, при максимальной безопасности и быстрой окупаемости", - заявил премьер-министр.

Напомним, с 2016 года Армения проводит первый этап продления срока службы Армянской АЭС, Параллельно завершающимся работам, в 2023 году "Русатом Сервис" (дочернее предприятие госкорпорации "Росатом") и ЗАО "Армянская АЭС" заключили соглашение о втором продлении, до 2036 г (после этого должен быть введен в строй новый энергоблок). Армянская АЭС производит около трети электроэнергии, вырабатываемой в стране.









